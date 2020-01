Netanyahu definisce Israele una "potenza nucleare" per sbaglio al Consiglio dei Ministri

Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha accidentalmente definito Israele una "potenza nucleare" durante una riunione, ma si è immediatamente corretto in "energia energetica".

Netanyahu stava parlando di un accordo che il suo paese ha firmato con la Grecia e Cipro il 2 gennaio, aprendo la strada alla costruzione del gasdotto EastMed in Europa.

"... il significato di questo progetto è che stiamo trasformando Israele in una potenza nucleare, una potenza energetica", ha detto Netanyahu, come citato da Haaretz.

Il progetto EastMed è un oleodotto sottomarino di 1.900 chilometri progettato per consegnare gas naturale israeliano all'Europa entro il 2025. L'Italia, così come molti altri paesi europei, saranno i principali acquirenti del gas israeliano.

Sebbene Israele non abbia mai riconosciuto ufficialmente il possesso di armi nucleari, molti esperti ritengono che il paese assuma deliberatamente una politica di deliberata ambiguità. Secondo la Commissione israeliana per l'energia atomica, ci sono due reattori nucleari nel paese, quello presso il centro di ricerca nucleare Soreq, che opera sotto le garanzie dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e l'altro presso il centro di ricerca nucleare Negev che non rientra nel regime di ispezione dell'AIEA.