Benvenuti nell’hotel di ghiaccio, dove vivere una notte da “Frozen”

In Svezia ogni anno nasce l'Ice Hotel, un albergo fatto di solo ghiaccio, dove vivere una notte romantica o avventurosa. E le temperature non sono poi così glaciali.

Ricordate il castello di ghiaccio che Elsa si crea in ‘Frozen’ e che ritroviamo anche nella parte finale di ‘Frozen II, Il segreto di Arendelle’? Ebbene c’è un luogo in Svezia dove è possibile rivivere la stessa agghicciante emozione dal 1989, si chiama Ice Hotel e si trova a Jukkasjärvi.

Attivo da dicembre ad aprile, accoglie ogni anno 50mila ospiti. Da non credere, eppure il primo albergo al mondo completamente fatto di ghiaccio attira numerosi avventurosi ospiti pronti a vivere una notte al gelo.

Ma c’è una sorpresa, mentre all’esterno le temperature sfiorano i -25°C, all’interno la temperatura è costante tra i -3 e i -8 gradi. Certo sempre un po’ freddino ma non quanto l’esterno.

Non si rischia l’ipotermia, tranquilli, l’Ice Hotel rifornisce i suo ospiti di coperte con pelli di renna e sacchi a pelo che vengono forniti anche all’esercito svedese.

Come si fa il bagno nell’Hotel di ghiaccio?

Ritornando al film Frozen, ricorderete che il caldo non faceva certo bene ad Olaf il pupazzo di neve creato da Elsa. Anche nell’Ice Hotel il caldo non è il benvenuto, quindi non è possibile farsi una doccia calda, figuriamoci un bagno caldo! Per questo motivo è stata realizzata una struttura a parte, non in ghiaccio ovviamente, dove i gentili ospiti possono curare la propria igiene intima.

Ricaricare lo smartphone?

No, neppure questo è possibile. Non c’è corrente elettrica nelle camere dell’albergo di ghiaccio. Del resto, come realizzare un impianto elettrico nel ghiaccio? Ve lo immaginate?

L’albergo che si disfa e si rifà

Ogni anno l’Ice Hotel viene costruito in circa otto settimane di lavoro, con l’impiego di maestranze specializzate e la partecipazione di artisti capaci di realizzare eccezionali sculture nel ghiaccio che abbelliscono le camere degli ospiti. Al termine della stagione invernale, gran parte dell’albergo viene smantellato e le mille tonnellate di ghiaccio si sciolgono al Sole.

Il video dell’Ice Hotel, l’albergo di ghiaccio

Se il mondo di Frozen preferisci guardarlo attraverso un video, ecco il video dell’Ice Hotel. Buona agghiacciante visione.