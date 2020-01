Giappone: venduto all'asta un tonno per $ 1,8 milioni

Un tonno rosso di 278 kg è stato venduto per $ 1,8 milioni a una catena di ristoranti locali.

All'asta tradizionale che si tiene ogni anno in uno dei più grandi mercati ittici del mondo a Tokyo, è stato venduto un tonno rosso di 278kg al prezzo di $ 1,8 milioni.

L'asta si tiene tradizionalmente all'inizio di gennaio in uno dei più grandi mercati ittici del mondo, che dal 2018 si trova nella zona di Toesu vicino alla baia di Tokyo. Per il secondo anno consecutivo, Kiyoshi Kimura, proprietario della catena di ristoranti Sushi Zanmai, ha fatto la migliore offerta, osserva Bloomberg: nel 2018 ha pagato un record di 333,6 milioni di yen ($ 3 milioni) per un tonno rosso.

Il proprietario della catena di ristoranti Kiyoshi Kimura ha dichiarato a NHK che, nonostante l'alto costo del pesce, è disposto a pagare per offrire ai suoi clienti il ​​tonno più delizioso. Kimura partecipa regolarmente all'asta, facendo offerte elevate da record, ha osservato il New York Times. Un giapponese di 57 anni del villaggio costiero di Oma, che aveva catturato il tonno blu venduto per un importo record, ha detto alla società di radiodiffusione che ogni pescatore "sogna una pesca del genere".

Il tonno rosso è una specie in via di estinzione, elencata sul sito web del WWF. Il peso di un adulto può raggiungere i 680 kg, lunghezza - 3 m.