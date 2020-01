Tensioni medio oriente: marina britannica scorterà le navi del Regno Unito nel Golfo Persico

Il segretario alla Difesa Ben Wallace ha dichiarato che ciò contribuirebbe a proteggere le navi e i cittadini nel caso l'Iran dovesse cercare vendetta per l'assassinio di Qasem Soleimani.

Wallace ha dichiarato che HMS Montrose e HMS Defender accompagneranno le navi battenti bandiera britannica attraverso lo stretto di Hormuz, come hanno fatto tra luglio e novembre a seguito del sequestro di una nave cisterna battente bandiera britannica da parte dell'Iran.

Ha detto di aver parlato con la sua controparte americana, Mark Esper, venerdì e ha esortato tutte le parti a de-escalare la situazione.

Ma Wallace ha aggiunto: "In base al diritto internazionale gli Stati Uniti hanno il diritto di difendersi da coloro che rappresentano una minaccia imminente per i suoi cittadini" lo cita la BBC.

Boris Johnson tornerà nel Regno Unito dopo aver trascorso quasi due settimane sull'isola caraibica di Mustique. Deve ancora parlare pubblicamente dell'attacco aereo statunitense o delle successive minacce dall'Iran.

A seguito dell’uccisione di Soleimani, il Ministero degli Esteri ha incrementato il livello di allerta per i britannici in Iraq e Iran. I funzionari hanno anche invitato coloro che viaggiano negli Emirati Arabi Uniti, in Turchia e in Israele a "rimanere vigili".

Nelle sue avvertenze, pubblicate sabato, il Foreign Office ha affermato che esiste il rischio che cittadini con doppia cittadinanza britannici o britannici-iraniani "possano essere arbitrariamente detenuti o arrestati in Iran".

L’omicidio di Soleimani

Il gen Soleimani è stato ucciso questa settimana in un attacco con drone dagli Stati Uniti a Baghdad.

L'uccisione del generale Soleimani segna un'importante escalation delle tensioni tra Stati Uniti e Iran, con Teheran che promette di vendicare il suo omicidio.

La scorsa notte il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha twittato che gli Stati Uniti colpiranno 52 bersagli iraniani "molto velocemente e molto duramente" se Teheran seguirà la sua promessa di vendetta.