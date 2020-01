Alto Adige: grave incidente stradale, sei morti e 11 feriti

In Alto Adige un auto a gran velocità è finita su dei pedoni tedeschi di giovane età uccidendone sul colpo 6 e ferendone 11. Ancora ignote le cause, indagano i Carabinieri.

Drammatico incidente a Lutago, in Valle Aurina, in Alto Adige, dove un’auto per case apparentemente inspiegabili è piombata a tutta velocità su un gruppo di giovani turisti tedeschi intorno alle ore 1:15 del mattino. Sei sono morti sul colpo, 11 i feriti di cui 3 sono in gravi condizioni.

I feriti dell'indicente stradale sono stati ricoverati presso gli ospedali di Brunico, Bressanone, Bolzano e Innsbruck.

Sul posto sono giunti 160 soccorritori, varie ambulanze, i Vigili del fuoco volontari del posto e i Carabinieri che dovranno accertare la dinamica del fatto e capire se si è trattato di una tragica fatalità, o se si è trattato di un gesto intenzionale di chi era alla guida dell’autovettura.

Il guidatore, un uomo di 28 anni di Chienes, secondo la prima ricostruzione avrebbe avuto un tasso alcolemico nel sangue molto elevato. Se così fosse, si potrebbe escludere il gesto intenzionale e parlare quindi di un incidente dovuto allo stato di ebbrezza. L’uomo ora è ricoverato presso l’ospedale di Brunico per accertamenti.

I giovani facevano tutti parte dello stesso gruppo e dopo aver trascorso la serata in un locale lì vicino, stavano per risalire a bordo del loro pullman turistico quando l’autovettura ha falciato via le loro vite. Una delle donne ferite, è stata trasportata di notte con l’elicottero dell’Aiut Alpin, dotato di visori notturni, presso la clinica universitaria di Innsbruck, in Austria.

I Vigili del fuoco, riporta l'Ansa, hanno allestito sulla strada un tendone per prestare le prime cure al gruppo di turisti investito.