Nuove norme UE su auto e furgonI: entro il 2029 obiettivo -15% di emissioni di CO2

L’obiettivo dell’Unione Europea è rispettare gli accordi di Parigi ad ogni costo, ed anche se in modo graduale, entro il 2030 le nuove auto dovranno generare il 37,5% di emissioni di CO2 in meno (di media) rispetto all’anno 2021 preso come riferimento.

Tra il 2025 e il 2029 le auto e i furgoni di nuova immatricolazione dovranno generare il 15% in meno di emissioni, con i furgoni che dovranno ridurre le emissioni di anidride carbonica del 31% entro il 2030.

Una imposizione normativa approvata dall’UE nell’ottobre del 2018 e che dopo una fase “di preparazione” è entrata in vigore dal mese di gennaio 2020.

Ad essere obbligati a fare di più sono quindi i produttori di automobili, che dovranno trovare nuove soluzioni tecnologiche affinché i propri veicoli inquinino sempre meno.

Gli incentivi e i disincentivi dell’Unione Europea

Per raggiungere l’ambizioso obiettivo, l’Unione Europea ha previsto degli incentivi e dei disincentivi, che possiamo così riassumere:

incentivi per i veicoli a basse emissioni con un fattore pari a 0,7;

per incentivare i costruttori a vendere auto a basse e a zero emissioni nei mercati caratterizzati da una bassa penetrazione di tali veicoli, è stato concordato un moltiplicatore pari a 1,85 con vincoli specifici.

Sono esentati fino al 2028 i costruttori di veicoli di nicchia che vendono pochi veicoli in Europa.

Saranno adottate norme in grado di “scoraggiare le falsificazioni” delle comunicazioni di dati sulle emissioni, per evitare un nuovo scandalo dieselgate.

A tal proposito sono state concordate norme più severe per il passaggio dalla precedente procedura di prova NEDC alla nuova procedura WLTP, più accurata.

I nuovi veicoli dovranno essere dotati di misuratori del consumo del carburante, attraverso cui l’Ue potrà monitorare le emissioni reali dei veicoli.

L’etichettatura delle auto in base al consumo di carburante e alle emissioni

Entro il 2020 la Commissione europea dovrà sostituire la direttiva 1999/94/CE, con una che introduca una etichettatura che prenda in considerazione il risparmio di carburante e le emissioni di CO2 per i furgoni e che fornisca informazioni più chiare ai consumatori.

Obiettivi strategici indiretti

Tra gli obiettivi strategici indiretti della normativa europea, c’è la riduzione della dipendenza dell’UE dai combustibili fossili, i quali sono principalmente importati da Paesi non UE.

“Il minore fabbisogno di combustibili fossili migliorerà anche la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'UE e ridurrà la nostra dipendenza dalle importazioni di energia da paesi terzi”, si legge nel comunicato dell’Unione Europea.