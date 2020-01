Il Veganesimo è religione, almeno nel Regno Unito. Lo ha stabilito un tribunale

Nel Regno Unito il veganesimo viene assimilato a una religione o a un credo filosofico e per questo non potrà essere discriminato. A stabilirlo un tribunale del lavoro britannico, in base all’Equality Act del 2010.

Da oggi, quindi, il veganesimo è come il cristianesimo, o come l’induismo e non può essere discriminato sui luoghi di lavoro.

Una sentenza che farà sicuramente giurisprudenza e che potrebbe scatenare un effetto a catena in Europa e nel resto del mondo.

Ad essere dichiarato non discriminabile, però, è solo il veganesimo etico che vuol dire tutto o niente. Cosa è infatti il veganesimo etico e quali pratiche potranno essere considerate veganesimo etico? Questo è tutto da scrivere.

Da una causa personale al veganesimo etico come religione

Tutto è nato dalla vertenza sindacale scatenata dal licenziamento di un certo Jordi Casamitjana, da parte della League Against Cruel Sports. Questa associazione, che si batte contro gli sport quali la caccia agli animali, a detta di Casamitjana investiva in un fondo pensione dove alcune società erano coinvolte negli esperimenti sugli animali.

La sua protesta contro questa incongruenza è stata punita dall’associazione con il licenziamento di Casamitjana, quale pratica il veganesimo etico. Secondo questi è stato proprio il suo credo a far reagire l’associazione in questo modo.

Tuttavia non è la prima sentenza del genere, nel 2011 un tribunale aveva stabilito che le persone sono libere di credere nella santità della vita animale e che andrebbe protetta. In particolare la sentenza faceva riferimento alla caccia alla volpe, considerato uno sport crudele.