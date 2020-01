La dieta mediterranea è la migliore per il 2020

L'elenco si basa sulle raccomandazioni di dietologi, nutrizionisti e ricercatori.

Gli esperti hanno ritenuto che la dieta mediterranea sia ottimale per qualsiasi scopo. E' anche la migliore per i programmi nutrizionali per le persone affette da diabete ed è considerata dagli esperti la ​​più facile da seguire.

La descrizione di questa dieta afferma che chi la segue vive più a lungo degli americani ed hanno meno probabilità di ammalarsi di cancro o patologie cardiache.

"Qui non c'è alcun segreto: uno stile di vita attivo, controllo del peso e una dieta povera di carne rossa, zucchero, grassi saturi, ricca di noci e altri cibi sani", spiegano gli autori della classifica.

Si nota che ci sono molte varianti della dieta mediterranea: greca, italiana, spagnola, francese. Possono usare prodotti diversi, ma vengono mantenuti i principi generali di una corretta alimentazione.Il secondo miglior regime alimentare è la dieta DASH, la cui specificità è combattere l'ipertensione. I suoi principi di base sono la riduzione o il rifiuto completo di sale, zucchero e cibi ricchi di grassi saturi.

Chiude il podio la "dieta vegetariana flessibile" (The Flexitarian Diet), che presuppone il rifiuto della carne, ma consente rare eccezioni.