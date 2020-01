Apple lancerà un computer gaming ai WWDC 2020? I rumor si diffondono

Apple in cerca di nuovi settori in cui espandersi e il gaming sembra essere uno di questi. Dopo aver lanciato il servizio di gaming online Apple Arcade disponibile attraverso tutti i suoi dispositivi e in particolare quelli mobile, ecco arrivare il super computer per il gaming di alta, anzi no, altissima fascia.

Secondo un quotidiano di Taiwan, dovrebbe costare 5mila dollari USA e verrà annunciato al prossimo WWDC 2020 di giugno. Quando poi potrà essere immesso sul mercato, questo non è dato sapere ma è probabile tra la fine del 2020 e il 2021. Che tipo di computer sarà? Un MacBook o un iMac? Anche questa è una domanda che non ha una risposta al momento.

Apple ha ancora un forte gap di compatibilità con i migliori video giochi, in particolare con quelli ufficiali delle competizioni internazionali che coinvolgono i gamer di fama mondiale. L’introduzione di un computer atto al gaming potrebbe invogliare le software house a produrre versioni dei propri giochi compatibili con i sistemi operativi di Apple.

Per Apple sembra non esserci altra scelta se non quella di buttarsi sull’intrattenimento per trovare nuovi sbocchi. Apple TV è stato un altro chiaro segnale di dove si dirige la strategia Apple che, con la morte di Steve Jobs, sembra trovarsi più nella condizione di chi insegue l’innovazione e non di chi l’innovazione la prevede e la annuncia agli altri.

A meno che, non si vogliano considerare “vera” innovazione tre fotocamere montate sull’iPhone 11.