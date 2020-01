Netanyahu su assassinio Soleimani: USA hanno diritto all'autodifesa

Ambasciate e consolati israeliani in tutto il mondo sono stati messi in allerta a seguito dell’attacco degli Stati Uniti contro l’importante leader militare iraniano Qasem Soleimani, hanno detto i media all'inizio della giornata.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che Israele sta al fianco degli Stati Uniti nella loro "giusta lotta".

"Il presidente Trump merita tutta la stima per aver agito in modo rapido, energico e deciso. Israele sta con gli Stati Uniti nella loro giusta lotta per la pace, la sicurezza e l'autodifesa", ha affermato.

Ha continuato dicendo che Washington ha il diritto all'autodifesa e che Soleimani era responsabile della morte di persone innocenti.

"Proprio come Israele ha il diritto all'autodifesa, gli Stati Uniti hanno esattamente lo stesso diritto. Qasem Soleimani è responsabile della morte di cittadini americani e di molte altre persone innocenti. Stava pianificando altri attacchi di questo tipo", ha affermato Netanyahu.

La dichiarazione arriva dopo che Netanyahu ha interrotto il suo viaggio in Grecia per tornare in fretta in Israele, dove il ministro della Difesa Naftali Bennett e altri funzionari militari si incontreranno presto a Tel Aviv per una riunione di sicurezza di emergenza.

L’uccisione di Soleimani

Prima di questo, il Pentagono ha confermato l'uccisione di Soleimani vicino all'aeroporto di Baghdad. Ha dichiarato che è stata ordinata l’uccisione del comandante della divisione Forza Quds delle Guardie Rivoluzionarie iraniane per proteggere il personale americano all'estero.

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha affermato che gli attacchi sono stati condotti sotto la direzione del presidente Donald Trump e miravano a "dissuadere i futuri piani di attacco iraniani".