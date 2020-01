Marines russi tra i migliori al mondo secondo National Interest

L'American Marine Corps (ILC) è stato posto in cima alla classifica. Secondo la pubblicazione, i marines americani si distinguono dal resto per il loro numero: circa 186 mila persone e circa 38 mila riservisti secondo i dati del 2017.

Il secondo posto è stato preso dai marines russi. Questo tipo di forza svolge lo stesso ruolo dei marines americani: una forza d'assalto specializzata in operazioni di sbarco, scrive il National Interest. I marines russi sono una forza ben addestrata e pronta al combattimento, osserva l'autore.

Al terzo posto il National Interest ci ha messo i Royal Marines della Gran Bretagna. Come indica la pubblicazione, questo tipo di truppe britanniche è una fanteria leggera ed è costantemente pronta al combattimento. Il numero di marines nel Regno Unito è di circa settemila persone.

Al quarto posto c'è il corpo dei marines della Corea del Sud. Questo tipo di truppe sudcoreane si distingue per un numero piuttosto elevato: circa 29 mila persone a partire dal 2018, scrive il giornale. Il corpo di marines del paese è addestrato da specialisti degli Stati Uniti e svolge funzioni simili a quelli americani.

Chiudono l'elenco i marines cinesi. Come indicato dal National Interest, queste truppe dell'Esercito Popolare Cinese contano circa 30 mila persone e sono destinate ad operazioni con navi e basi navali. I marines cinesi non hanno esperienza di combattimento, afferma l'autore. Secondo lui, per risolvere questo problema, l'Esercito Popolare Cinese sta prendendo provvedimenti per una più stretta cooperazione con la Marina russa.