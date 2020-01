Allo zoo di Londra si contano gli animali per l’inventario annuale – Video

Allo zoo ZSL di Londra è partito l'inventario annuale, con cui lo zoo della capitale del Regno Unito conta il numero di animali che custodisce. Un compito non sempre facile e divertente, come mostra il video.

Come ogni anno lo zoo di Londra fa l’inventario degli animali presenti nel suo parco e per quanto possa apparire dall’esterno un'operazione simpatica, gli addetti ai lavori ci tengono a precisare che non è “sempre un compito facile”.

Sì, perché se i leoni e le tigri le attrai con un pezzo di carne e le conti facilmente, o le piccole scimmie le attiri con una curiosità per contarle tutte, operazione ben più complessa è la conta di ragni e insetti e di tutti quegli animali restii a mostrarsi in pubblico. Ecco che l’inventario di fine e inizio anno (dura una settimana a cavallo tra il 30 dicembre e i primi giorni di gennaio) allo zoo di Londra, si trasforma in una caccia agli esemplari per contarli e schedarli tutti, ma proprio tutti.

Al momento, mentre l’inventario è ancora in corso, si contano 19.035 animali allo zoo ZSL di Londra.

Il video dell’inventario allo zoo di Londra