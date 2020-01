Gli esperti hanno nominato la compagnia aerea più sicura al mondo

Nel 2020 la compagnia aerea australiana Qantas è la più sicura al mondo. Seguono subito dopo anche Air New Zealand e Taiwan EVA Air. La valutazione è stata preparata da esperti del portale AirlineRatings.

Gli specialisti tengono traccia dei dati di 405 compagnie aeree. Nel selezionarle tengono conto di diversi criteri: statistiche di incidenti e inconvenienti sugli aerei, audit governativi e ispezioni da parte di organi di controllo, redditività, età della flotta e altri.

Qantas è stata nominata la più antica compagnia aerea in servizio continuo al mondo, ha 99 anni, e si colloca al primo posto. AirlineRatings ha osservato che durante questo periodo la compagnia ha accumulato un'esperienza unica nel campo delle operazioni degli aeromobili e della sicurezza dei trasporti.

Lo studio riporta che Qantas è leader nello sviluppo di sistemi di navigazione aerea del futuro, nella registrazione di dati di volo per il monitoraggio di velivoli ed equipaggio e sistemi di atterraggio automatico tramite GPS, riporta AirlineRatings.

Gli esperti hanno anche presentato i primi 10 aviotrasportatori low cost più sicuri nel 2020. L'elenco comprende Air Arabia, Flybe, Frontier, HK Express, IndiGo, Jetblue, Volaris, Vueling, Westjet e Wizz.

A novembre, Qantas ha battuto il suo record di volo non-stop. Un Boeing 787 ha volato da Londra a Sydney in 19 ore e 19 minuti. A bordo dell’aereo c'erano 40 persone e hanno volato per 17,8 mila km. Il precedente record, che apparteneva anche a Qantas, era di 19 ore e 16 minuti, questa volta però da New York a Sydney per soli 16,2 mila chilometri.