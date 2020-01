Almeno 15 morti nello schianto di un'aereo militare in Sudan

Secondo i media, almeno 15 persone sono state uccise nell'incidente. Secondo le prime indiscrezioni il cargo jet trasportava, tra gli altri passeggeri, tre giudici della città di Zalingei e un membro dello staff dell'ONU. L'aereo ha portato attrezzature mediche e farmaci per la Società Al-Helal Al-Ahmar (Mezzaluna Rossa) a El Geneina prima che si verificasse l'incidente, hanno detto i media locali, citando fonti.

💢سقوط طائرة انتنوف بعد تحركها من مطار الجنينة قبل قليل بمسافة ٥كيلو مترات ، المعلومات الاولية تُشير الى عدم وجود اي من اعضاء الوفد الرسمي على متنها.

الطائرة كانت تنقل مواد وادوية طبية الى جمعية الهلال الاحمز بالجنينة وفي طريق عودتها سقطت بمسافة ليست بعيدة من المطار. pic.twitter.com/X1yztMehW9 — Eltayeb Elmosharaf (@ElmosharafEngr) January 2, 2020

​"L'aereo di Antonov si schianta dopo il decollo a 5 chilometri dall'aeroporto di El Geneina. Le informazioni preliminari indicano che non ci sono membri della delegazione ufficiale a bordo. L'aereo stava trasportando materiali e medicine alla Società Al-Helal Al-Ahmaz di Al-Geneina e sulla via del ritorno è caduto non lontano dall'aeroporto", hanno inizialmente riferito i media locali.

​Un'ulteriore aggiornamento confermerebbe la presenza a bordo dell'aereo di personale dell'ONU.

عاجل | وزارة الثقافة و الإعلام : سقوط طائرة انتنوف على بعد ١٠ كليو من مطار الجنينة على متنها قضاة وموظفين بالامم المتحدة.#السودان pic.twitter.com/0TwI17jOtf — صحيفة السوداني (@alsudani_news) January 2, 2020

La causa dell'incidente sarebbe per ora sconosciuta.