Jakarta sott'acqua, auto alla deriva nelle strade - Video

Un inferno di acqua e fango: sono le immagini apocalittiche che ci giungono da Jakarta, la megalopoli indonesiana flagellata da giorni da incessanti piogge torrenziali.

Vaste aree della capitale e delle zone limitrofe sono letteralmente sott'acqua. Il bollettino rilasciato dalle autorità indonesiane, aggiornato da poco, parla di almeno 29 morti e 31 mila persone evacuate. Sono decine di migliaia le persone che sono fuggite nei rifugi allestiti nella regione, che conta circa 30 milioni di abitanti.

In molti hanno perso la casa, ma ancora non è possibile una stima precisa dei danni, anche a causa delle difficoltà delle operazioni di salvataggio. I soccorritori hanno dovuto usare gommoni e barche per andare in aiuto dei residenti intrappolati nelle abitazioni e effettuare le operazioni di evacuazione, ma il loro lavoro è stato reso difficile dalla profondità delle acque, dai detriti trasportati dalle forti correnti.