Dieselgate, risarcimenti per 440mila clienti Volkswagen

In un comunicato stampa della causa automobilistica, Volkswagen comunica l'intenzione di avviare le trattative per i risarcimenti ai clienti dopo lo scandalo Dieselgate che ha interessato la società nel 2019. L’azienda e l’associazione federale dei consumatori vogliono avviare la discussione per la transazione, ed i pagamenti potrebbero essere erogati per tutti i 440mila clienti che, dopo lo scoppio dello scandalo riguardante software che modificavano i dati sulle emissioni dei motori diesel, hanno chiesto di essere risarciti dal colosso dell’auto tedesco.

"La Volkswagen e la Federazione delle organizzazioni tedesche dei consumatori (VZBV) hanno concordato di avviare discussioni su un possibile accordo. Le discussioni sono appena iniziate e niente garantisce che si concluderanno con un accordo. Le due parti hanno convenuto che le discussioni resteranno riservate per arrivare a una soluzione pragmatica nell’interesse dei clienti", ha affermato la casa automobilistica tedesca

#Musterfeststellungsklage: @vzbv und @VWGroup_DE haben sich geeinigt, Gespräche über einen möglichen Vergleich aufzunehmen. Ziel ist eine pragmatische Lösung im Sinne der Kunden. Ob es zu einem Vergleich kommt, ist allerdings offen.https://t.co/lyjRGUszPf — Verbraucherzentrale (@vzbv) January 2, 2020

​A settembre la società di Wolfsburg aveva dovuto rispondere ad altre accuse arrivate dalla procura di Braunschweig che aveva citato in giudizio i vertici di Volkswagen per manipolazione del mercato: l’accusa era in particolare rivolta al presidente del Consiglio di sorveglianza, Dieter Poetsch, all’amministratore delegato Herbert Diess, e all’ex amministratore delegato, Martin Winterkorn.

Scandalo Dieselgate

Ad aprile del 2019 la Commissione Europea era giunta alla conclusione preliminare che le case automobilistiche tedesche BMW, Daimler e Volkswagen (marchi Volkswagen, Audi e Porsche) si fossero messe d'accordo per limitare lo sviluppo e l'introduzione di tecnologie per ridurre le emissioni nocive nelle automobili sia con motori diesel che a benzina, inviando una notifica alle case automobilistiche in merito alle pretese, elencando presunte violazioni delle leggi antitrust dell'UE dal 2006 al 2014 tramite il coordinamento di standard tecnici "volti a limitare la concorrenza in termini di innovazione per due sistemi di riduzione delle emissioni: in questo modo hanno privato i consumatori del diritto di acquistare auto meno inquinanti".