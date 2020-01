Cameriera riceve 2020 dollari di mancia per un conto di 23: via alla "2020 tip challenge"

Il 30 dicembre, in un ristorante di Alpena, in Michigan, la cameriera Danielle Franzoni ha inaspettatamente ricevuto una mancia di 2020 dollari per un conto di soli 23 dollari da una coppia di clienti. Sul conto che i consumatori avrebbero dovuto pagare, insieme alla generosa mancia hanno anche lasciato un messaggio, "Happy New Year" e "2020 Tip Challenge", lo riferisce il giornale locale, Alpena Times.

Secondo quanto riportato dal giornale locale, la prima reazione della cameriera è stata quella di andare dal gestore del locale a chiedere cosa fare, perché proprio non riusciva a capacitarsi di questo colpo di fortuna: "Questo genere di cose non succedono a persone come me", ha raccontato Danielle.

E invece, non solo la somma era legale ma era anche corretta. La scritta lasciata sul conto infatti, insieme all'augurio di buon anno, recitava "2020 tip challenge". Danielle Franzoni, mamma single di quattro figli e con un anno trascorso piuttosto difficile, ha subito lasciato il rifugio per senzatetto in cui abitava e impiegherà la somma per i propri figli.

I media americani hanno subito rilanciato la "2020 tip challenge", che consiste nel lasciare una mancia con la cifra del nuovo anno: la stessa cameriera che ha ricevuto il denaro ha accettato la sfida lasciando, questa volta come cliente, una mancia in un ristorante di 20 dollari e 20 centesimi.