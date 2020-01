Autostrade: bloccati gli incrementi dei pedaggi, ma non per tutti

Il decreto milleproroghe ha posticipato gli aumenti tariffari previsti dal 1° gennaio 2020 per quasi l'intera rete autostradale (il 95%, secondo una nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). Ma ci sono varie eccezioni.

Il regolamento, infatti, stabilisce che per i concessionari per i quali è scaduto il periodo regolatorio, l'adeguamento delle tariffe autostradali per il 2020 è rinviato fino all'aggiornamento dei piani economici e finanziari elaborati conformemente alle risoluzioni adottate dal regolamento di trasporto. La maggior parte dei concessionari coinvolti sono Autostrade per l'Italia, Rav, Sat, Strada dei Parchi, Satap sulla sezione A4, Milano-Serravalle, Brescia-Padova, Asti-Cuneo, Sale (Autocamionale della Cisa), Autostrada dei fiori ( Tronco A10), Autostrada dei Fiori (Tronco A6), Sale (Tronco Ligure Toscano), Sitaf Tangenziale di Napoli, Cas.

Per quanto riguarda le società concessionarie per le quali il contratto di concessione è scaduto non è stato concesso alcun incremento tariffario. Si tratta di Ativa (A5 Torino-Quincinetto), Autovie Venete, Satap (A21), Autostrada del Brennero (A22), Autostrade Meridionali (A3 Napoli-Pompei-Salerno).

Sono stati congelati gli incrementi tariffari per gli anni precedenti per le società Autostrade per l’Italia (sospeso 0,81% per l’anno 2019), Strada dei Parchi (sospesi 12,89% per l’anno 2018 e 5,59% per l’anno 2019) e Milano Serravalle (sospeso 2,62% per l’anno 2019). Sulle autostrade A24 e A25 continueranno ad applicarsi le tariffe di pedaggio vigenti alla data del 31 dicembre 2017.

Le uniche eccezioni sono la Bre.Be.Mi. (3,79%), la Brescia-Bergamo-Milano; la Pedemontana Lombarda (0,80%), ossia la A36, e l’Autovia Padana (4,88%), ovvero la A21 Piacenza-Brescia;.