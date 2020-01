Governo libanese aveva chiesto l'estradizione dell'ex capo di Nissan al Giappone

Il governo libanese ha ripetutamente fatto appello al Giappone per estradare l’ex CEO di Nissan, Carlos Ghosn, secondo quanto riferito da Fuji Television Network.

La richiesta del governo libanese è giunta fino a quando Ghosn è fuggito dal Giappone in Libano alla fine dello scorso anno. In particolare, si è saputo che pochi giorni prima del volo del 20 dicembre, il presidente libanese Michel Naim Aun lo ha visitato personalmente con una richiesta di estradizione durante la visita del viceministro degli affari esteri giapponese Suzuki Kaisuke. Il rappresentante del ministero degli Esteri giapponese ha rifiutato, spiegando che il suo paese "si sarebbe occupato della questione sulla base della legislazione giapponese".

Allo stesso tempo, fonti governative negano la connessione tra il rifiuto del Giappone di estradare Ghosn e il suo volo.

Le accuse

Ghosn e il suo "braccio destro" Gregory Kelly sono stati arrestati il ​​19 novembre 2018 con il sospetto che il capo del consiglio di amministrazione di Nissan non avesse dichiarato tutti i suoi guadagni e con l'aiuto di Kelly. L'importo nascosto dalla dichiarazione dei redditi dal 2010 al 2017 è stimato in 8 miliardi di yen (circa 71 milioni di dollari). Kelly è stato rilasciato su cauzione il 25 dicembre 2018. Inoltre, si sospetta che Ghosn abbia coperto a spese della compagnia delle perdite subite a seguito di investimenti privati. Le perdite ammontavano a 1,85 miliardi di yen (secondo il tasso di cambio in quel momento circa 21 milioni di dollari).

La primavera scorsa, gli avvocati di Ghosn hanno versato un deposito cauzionale di 1,5 miliardi di yen (circa $ 15 milioni), dopo di che è stato rilasciato su cauzione. Prima del processo, che si sarebbe dovuto tenere in Giappone nella primavera del 2020, non aveva il diritto di lasciare il Paese.

La teoria su come sia sfuggito ai controlli

Tuttavia, il 31 dicembre, si è saputo che era arrivato in Libano. Quindi Ghosn ha confermato di essere nel paese mediorientale. Esistono diverse versioni su come sia riuscito a aggirare le guardie e il servizio di immigrazione giapponese. Secondo uno di loro, a Natale è stato organizzato un concerto festivo a casa sua. Molto probabilmente, nel ruolo di "musicisti" è stata impiegata una compagnia di sicurezza privata. Dopo il concerto, Ghosn avrebbe lasciato casa in una custodia di uno strumento musicale.

Quindi sarebbe stato portato in uno degli aeroporti, molto probabilmente nell'area del Kansai, dove ha lasciato il Giappone su un aereo privato. Questa opinione è gettonata perché altrimenti è difficile spiegare come sia riuscito a eludere la vigilanza sul controllo dei passaporti. Allo stesso tempo, la parte libanese afferma che Ghosn ha lasciato il Giappone legalmente e non c'è motivo di perseguirlo. I tre passaporti di Ghosn, libanese, francese e brasiliano, sono detenuti dagli avvocati. Si suppone che possa aver lasciato il paese con un passaporto con un nome diverso. Pertanto, i sospetti ricadonosui servizi consolari dei paesi di cui era cittadino.

La polizia giapponese sta cercando coloro che hanno aiutato Ghosn, e anche giovedì ha iniziato una perquisizione della sua casa.