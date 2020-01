Boeing perde della leadership tra i fornitori di aerei

Nel 2019 Airbus ha superato Boeing come maggiore fornitore di aerei al mondo.

Nel 2019, il produttore europeo di aeromobili Airbus ha superato Boeing nel numero di aerei di linea consegnati, scrive Reuters. Infatti la crisi che ha colpito Boeing a causa di problemi con il 737 MAX ha permesso ad Airbus di consegnare ben 863 aerei in un anno

Secondo l'agenzia, nel 2019 Airbus, secondo le sue previsioni non verificate, ha consegnato 863 aerei. Boeing a causa dei problemi con il modello 737 MAX tra gennaio e novembre 2019 ha consegnato 345 aeromobili, che è meno della metà della cifra dell'anno scorso per lo stesso periodo. Per tutto il 2018, Boeing ha consegnato 806 velivoli.

Allo stesso tempo, Reuters chiarisce che a ottobre, a causa di problemi di produzione, Airbus è stata inizialmente costretto a ridurre il piano delle consegne del 2-3%, ma alla fine la società ha stanziato risorse aggiuntive per garantire la fornitura di 863 aeromobili invece dei previsti 860.

Gli incidenti e le inchieste

A metà dicembre, Boeing ha annunciato che avrebbe sospeso la produzione dei 737 MAX a partire da gennaio 2020. Ciò è accaduto dopo due incidenti aerei che hanno coinvolto aeromobili di questo modello: nell'ottobre 2018, il Boeing 737 Max si è schiantato in Indonesia (189 morti), l'altro si è schiantato in Etiopia a marzo 2019 (sono morte 157 persone). A causa dei disastri con questo modello Boeing, il capo dell'azienda Dennis Mühlenburg si è dimesso.

La questione su come la Boeing abbia progettato e sviluppato il 737 MAX è al centro di inchieste del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e di una commissione del Congresso.

La società aeronautica ha dichiarato di essere dispiaciuta per le vite perse in entrambi gli incidenti, ma ha negato responsabilità sulle modalità di sviluppo del 737 MAX o del software di gestione del volo.