I Paesi Bassi dicono addio al secondo nome “Olanda”

L'Olanda non esiste più in quanto ha deciso di eliminare il nome per rinominare l'immagine del Paese. A partire da gennaio i ministeri, le università, le ambasciate e le aziende useranno solo il nome ufficiale del paese: i Paesi Bassi. Il cambio di nome è motivato dal desiderio di trasformare l'immagine dei Paesi Bassi all'estero, che il governo spera di attrarre turisti in altre parti del paese poiché destinazioni popolari come la capitale Amsterdam, Haarlem e L'Aia non possono far fronte all'afflusso massiccio di visitatori.

"È un po 'strano promuovere solo una piccola parte dei Paesi Bassi all'estero, ovvero solo l'Olanda", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri olandese.

Sigrid Kaag, ministro del commercio estero e della cooperazione allo sviluppo, ha affermato che il marchio commerciale, che costerà al paese $ 319.000, aiuterà a mostrare ai turisti cos'altro hanno da offrire i Paesi Bassi se vengono a lavorare, vivere o godersi una vacanza.

"Il nome Olanda evoca immagini di formaggi, zoccoli, tulipani, Frau Antje e Johann Cruijff. Posso immaginare che i Paesi Bassi vogliano profilarsi maggiormente come un paese che apre la strada alla tecnologia, ad esempio nel settore agricolo, sport e cultura. Vogliono dare una rappresentanza più aggiornata al marchio olandese ", ha dichiarato l'esperto di vendita al dettaglio Kitty Koelemeije.

Le autorità olandesi hanno da tempo cercato di aggiornare l'immagine del paese e hanno persino lanciato una repressione dell'eccessivo turismo nei luoghi turistici più famosi, come Amsterdam. All'inizio di quest'anno, le autorità hanno proposto di vietare i tour nel quartiere a luci rosse, causando un contraccolpo da prostitute che ha affermato che la misura avrebbe influenzato i loro guadagni.