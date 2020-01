Gli USA pronti a spendere 2 miliardi di dollari per la manutenzione degli F-35

Quest'anno gli Stati Uniti spenderanno 2 miliardi di dollari per la manutenzione e il supporto di aerei da caccia multiuso F-35 Lightning II di quinta generazione in servizio alla marina militare, all'aeronautica militare, al corpo dei Marines degli USA e nelle forze armate di un numero di clienti stranieri. Lo afferma un rapporto del servizio stampa del Pentagono emesso oggi.

"Lockheed Martin ha ottenuto un contratto del valore di $1,926 miliardi per la manutenzione e il supporto logistico per i caccia F-35, che sono in servizio di Navy, Air Force e Marine Corps, nonché di clienti stranieri. Tutti i lavori devono essere completati entro il dicembre 2020", afferma il rapporto.

A Lockheed Martin è stato inoltre assegnato un contratto del valore di 172,21 milioni di dollari per l'acquisto di materiali e singoli componenti per 28 caccia F-35 del 15° lotto di produzione per la marina militare e il Corpo dei Marines, nonché il pagamento per la produzione di questi velivoli.

Programma F-35

Alla fine dell’anno 2018 le forze armate statunitensi e gli eserciti di paesi clienti stranieri avevano ricevuto più di 355 caccia F-35. L'F-35 è un caccia statunitense di quinta generazione. La sua produzione è iniziata nel 2006 ed è entrato in servizio per la prima volta nel 2012. Esistono tre versioni di caccia: una variante a decollo e atterraggio convenzionale, una variante a decollo corto e atterraggio verticale per le portaerei di dimensioni ridotte, e una variante per l'uso su portaerei convenzionali dotate di catapulte. Tali aeromobili sono in grado anche di trasportare le armi nucleari.

Dal 2006 nel programma F-35 insieme agli Stati Uniti partecipano otto paesi: Australia, Gran Bretagna, Danimarca, Turchia, Canada, Paesi Bassi, Norvegia e Italia. L’Italia è stata il primo paese che ha allestito una base operativa per l’F-35 al di fuori dei confini statunitensi, presso il 32° Stormo di Amendola.