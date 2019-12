Dipendenti Sputnik Estonia lasciano redazione perché minacciati da Tallinn

I dipendenti di Sputnik Estonia sono stati costretti a interrompere i loro rapporti di lavoro con la redazione il 1° gennaio 2020 a causa della minaccia di azioni penali, secondo una dichiarazione ufficiale del servizio stampa Russia Today.

"A causa della minaccia di azioni penali da parte delle autorità estoni ai sensi di un articolo che prevede fino a 5 anni di reclusione, i dipendenti Sputnik sono stati costretti a interrompere il loro impiego presso la redazione il 1° gennaio 2020. Sputnik Estonia e MIA Rossiya Segodnya supportano i loro dipendenti in questa decisione", afferma il rapporto.

L'esperienza, come osservato dal servizio stampa, mostra che, nonostante l'apparente assurdità delle minacce da parte delle autorità estoni, il procedimento penale nei confronti dei giornalisti nell'Europa di oggi è una realtà.

"Non riteniamo possibile rischiare la libertà delle persone. Consideriamo le azioni del regime estone contro i cittadini del nostro paese come persecuzione aperta, illegalità legalizzata, manifestazione di totalitarismo e una grave violazione dei principi di libertà di parola, che non ha precedenti nell'UE. L'unica "colpa" dei giornalisti è di aver lavorato nei media russi", ha dichiarato MIA Rossiya Segodnya.

Il rappresentante dell'OSCE Arlem Desir, secondo il servizio stampa, ha già dichiarato che l'estensione delle sanzioni individuali dell'UE contro Dmitry Kiselyov all'intera agenzia e ai giornalisti è un grosso problema per la libertà di stampa.

"Adotteremo tutte le misure legali e di altro genere necessarie affinché i giornalisti di Sputnik possano lavorare senza timore di azioni penali da parte delle forze di polizia estoni", afferma la nota.

Il lavoro della redazione, come aggiunto nel servizio stampa, è stato sospeso, ma in futuro il sito Web di Sputnik Estonia continuerà a funzionare. Ci vorrà del tempo per ripristinarlo per intero.

"Esortiamo tutte le organizzazioni internazionali ed europee ad esprimere la loro posizione sulle azioni delle autorità estoni. Facciamo appello, in particolare, alle Nazioni Unite, all'UE, all'OSCE, al Parlamento europeo e ai "Reporter senza frontiere". Ringraziamo la comunità giornalistica, i personaggi pubblici, i politici e le organizzazioni internazionali per il loro sostegno ai colleghi. Il supporto morale è molto importante ora e sarà necessario in futuro ", ha detto il messaggio.