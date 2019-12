Sanzioni statunitensi contro Nord Stream 2 arrivate in ritardo - Forbes

Gli Stati Uniti hanno imposto troppo tardi le sanzioni contro le società coinvolte nella costruzione del gasdotto russo Nord Stream 2. Lo ha dichiarato in un articolo per Forbes il giornalista esperto in economia Kenneth Raposa.

Ha osservato che l'approvazione delle sanzioni contro il Nord Stream 2 degli Stati Uniti è arrivata con un anno di ritardo. Secondo lui, le restrizioni imposte dalle autorità americane sono troppo deboli, sono state imposte troppo tardi e che queste non piaceranno nemmeno agli avversari della Russia.

Raposa ha spiegato che gli Stati Uniti hanno chiesto "di cessare immediatamente le attività di costruzione" e di "terminare volontariamente i lavori" quando quelli coinvolti nel progetto lo stanno già completando. Il progetto è quasi completo. Le parti (interessate nella costruzione del gasdotto) devono completare il lavoro entro 30 giorni”, scrive Raposa.

L’editorialista ha aggiunto che il Nord Stream 2 è stato "sempre visto come uno schiaffo in faccia all'Ucraina", attraverso il quale il gas russo veniva principalmente fornito all'Europa. Allo stesso tempo, Raposa osserva che la Russia è il principale fornitore di gas dell'UE, e l'Europa è fortemente, sebbene non completamente, dipendente da essa.

Nonostante il fatto che i paesi europei stiano cercando di passare a fonti energetiche alternative (pannelli solari e generatori eolici), non sono ancora sufficienti, quindi l'UE dovrà ancora utilizzare il gas naturale. Inoltre, per l'UE, il gas fornito dalla Russia è la fonte di energia più economica.

L’imposizione delle nuove sanzioni al Nord Stream-2

Le sanzioni contro la costruzione delle società Nord Stream-2 sono state introdotte insieme al bilancio della difesa degli Stati Uniti approvato all'inizio di dicembre. Inoltre, sono state introdotte restrizioni per coloro che sono coinvolti nella posa del gasdotto Turkish Stream (due delle sue linee passano lungo il fondo del Mar Nero e sono destinate alla fornitura di gas in Turchia e nel sud, a sud-est dell'Europa). Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato il progetto di bilancio.

Le sanzioni riguardano le società che forniscono navi per la posa di condotte a una profondità di circa 30,5 m sotto il livello del mare. In particolare, incidono sulle attività della società svizzera Allseas, che ha sospeso i lavori subito dopo l’introduzione delle sanzioni.

Secondo il vice primo ministro Dmitry Kozak, la Russia risponderà alle sanzioni statunitensi con decisioni informate e appropriate. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha promesso che il gasdotto sarà completato, nonostante le sanzioni statunitensi. Il primo ministro Dmitry Medvedev, tuttavia, ha osservato che a causa delle restrizioni imposte dalle autorità statunitensi, la costruzione del Nord Stream 2 richiederà "un po più di tempo".