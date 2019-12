Essilor Luxottica: frode in stabilimento thailandese per 190 milioni

Essilor Luxottica ha scoperto, attraverso accertamenti, attività finanziarie fraudolente in uno stabilimento in Thailandia. Tutti i dipendenti coinvolti sono stati licenziati in seguito alle denunce della compagnia, che ha calcolato un danno all'assetto finanziario per un massimo di 190 milioni di euro.

Il gruppo di occhialeria e lenti italo-francese Essilor Luxottica ha fatto sapere, attraverso un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito prima dell'apertura della Borsa, dell'avvenuta frode finanziaria da parte di uno stabilimento della compagnia in Thailandia.

"Essilor Luxottica comunica che la controllata Essilor International ha recentemente accertato attività finanziarie fraudolente in uno dei suoi stabilimenti in Thailandia. Essilor International ha sporto denuncia in Thailandia e in altre giurisdizioni e ha mobilitato tutte le risorse opportune, interne ed esterne, per porre immediatamente fine alle attività fraudolente e adottare le misure necessarie", si legge nel comunicato della compagnia.

Tra i provvedimenti presi dalla compagnia, insieme al licenziamento di tutti i dipendenti coinvolti nelle azioni fraudolente, saranno effettuate indagini approfondite al fine di recuperare i fondi indebitamente sottratti e bilanciare i danni subiti dal gruppo, che ammontano ad un massimo di 190 milioni di euro.

"L'impatto finanziario atteso potrebbe essere pari ad un massimo di 190 milioni di Euro o ridursi per effetto di eventuali rimborsi assicurativi, ritorni dalle azioni legali e recuperi di ulteriori somme attualmente congelate su vari conti bancari. Tale impatto sarà registrato nei risultati operativi del 2019 e sarà trattato come un fattore di aggiustamento per determinare i valori adjusted dell’esercizio", continua il comunicato stampa.