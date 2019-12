Spagna, esplosione in un campanile durante una festa locale – Video

Come si apprende dalle informazioni riportate dai vigili del fuoco su Twitter, a seguito dell'esplosione di polvere pirica 14 persone sono rimaste ferite, con ustioni di varia gravità. Secondo i Servizi di emergenza medica (SEM) della Generalità della Catalogna, le condizioni di tre persone sono valutate come gravi e di altri sei come serie.

Sul posto sono giunti 10 autoveicoli del pronto soccorso e due elicotteri, ha riferito la SEM su Twitter.

9 pacients atesos pel #SEM a #Centelles arran de l'explosió, tots traslladats a la Unitat de cremats @vallhebron. 3 d'ells en estat greu i 6 en estat menys greu. Activades 10 unitats terrestres del SEM i 2 helicòpters medicalitzats #IMV #UIS pic.twitter.com/eBGyCRCU1b — SEM. Generalitat (@semgencat) December 30, 2019

L'esplosione ha avuto luogo durante le celebrazioni della festa del pino nel comune di Centelles. Un albero con un tronco dritto e rami spessi viene abbattuto, dopodichè viene portato nel villaggio su un carro trainato da tori e viene poi posizionato di fronte alla chiesa. La scorta del pino è formata dai residenti di Centelles, armati di antichi archibugi e moschetti. L’albero poi viene decorato ed appeso capovolto alla statua di Santa Colomba, la protettrice della città.

Moment de l'explosió al campanar de l'església de #centelles . Vídeo que circula per les xarxes socials 📲 pic.twitter.com/XnFlrq1Pxt — A.Moreno (@moreno_aleix) December 30, 2019

Secondo la versione preliminare, l'esplosione è avvenuta in una borsa con polvere pirica di uno dei partecipanti alle celebrazioni. Si presuppone che questo avrebbe provocato ulteriori esplosioni.

Il Comune di Centelles ha annunciato la fine delle celebrazioni e ha riferito che l'albero di pino sarà portato alla chiesa dopo che tutti i feriti saranno portati negli ospedali.