ll padre di Greta Thunberg preoccupato per sua figlia

Milioni di persone sono state ispirate ad unirsi dalla sedicenne per sensibilizzare le questioni ambientali ma il padre di Greta Thumberg racconta le sue preoccupazioni sul peso che sua figlia deve portare.

Ma Svante Thunberg ha dichiarato alla BBC che "non era favorevole" all’idea che sua figlia saltasse la scuola per lo sciopero del clima.

Svante Thunberg ha affermato che Greta è molto più felice da quando è diventata un'attivista, ma è preoccupato per l '"odio" che deve affrontare.

L’epopea di Greta

Greta è stata nominata per il premio Nobel per la pace di quest'anno, dopo aver guidato un movimento globale che chiedeva ai leader mondiali d'intervenire sul cambiamento climatico. Ha portato a scioperi scolastici coordinati in tutto il mondo.

In una intervista BBC, Svate Thunberg ha dichiarato che sua figlia ha lottato con la depressione per "tre o quattro anni" prima di iniziare lo sciopero a scuola.

"Aveva smesso di parlare... aveva smesso di andare a scuola", ha detto.

Ha aggiunto che è stato "peggior incubo per un genitore" quando Greta ha iniziato a rifiutarsi di mangiare.

Per aiutarla a stare meglio, Thunberg ha trascorso più tempo con Greta e sua sorella minore, Beata, nella loro casa in Svezia. La madre di Greta, cantante lirica ed ex partecipante all'Eurovision Song Contest Malena Ernman, ha annullato i contratti in modo che l'intera famiglia potesse stare insieme.

La famiglia ha anche chiesto aiuto ai medici, ha affermato Thunberg. A Greta quattro anni fa è stato diagnosticato l'Asperger - una forma di autismo - che le permette di "vedere le cose fuori dagli schemi".

Verso la fine del 2018 Greta Thuberg organizzò un picchetto per il clima davanti al palazzo del governo svedese. E da quel momento è diventata un simbolo della campagna globale per la sostenibilità ambientale e le conseguenze del cambiamento climatico.