Le persone obese nel mondo "inquinano" quanto Messico e USA messi insieme

Le persone estremamente in sovrappeso emettono una tonnellata di anidride carbonica all'anno in più rispetto a una persona di peso normale, ha concluso un nuovo rapporto dell'Università di Copenaghen.

Nel nuovo studio, i ricercatori dell'Università di Copenaghen hanno tentato di calcolare l'impronta del carbonio dei 600 milioni di cittadini in sovrappeso in tutto il mondo, secondo il quotidiano Politiken.

Secondo il rapporto, le emissioni totali supplementari di clima da persone obese corrispondono all'1,6 percento delle emissioni del globo. Questo è lo stesso delle emissioni di Messico e Canada messe insieme.

Le maggiori emissioni di biossido di carbonio delle persone in sovrappeso derivano principalmente dal consumo di più cibo, dall'emissione di più dal loro trasporto e persino dall'espirazione di più anidride carbonica rispetto alle persone di peso normale.

Una persona è in sovrappeso grave quando il suo indice di massa corporea (IMC) è superiore a 30. Ad esempio, un uomo di altezza normale che pesa oltre 100 chilogrammi o una donna di altezza normale che pesa oltre 85 chilogrammi.

I ricercatori dietro lo studio sono preoccupati che i risultati saranno utilizzati per "stigmatizzare ulteriormente il sovrappeso", ha detto il capo dipartimento Arne Astrup.

“Sono preoccupato per come può essere interpretato in alcuni media e sui social media, dove spesso si vedono dichiarazioni molto stigmatizzanti sulle persone in sovrappeso. Al contrario, mantenere segreti i risultati non può mai essere un obiettivo. Il compito è quello di assicurarsi che non sia male interpretato o distorto da alcune conclusioni che non possiamo sopportare ”, ha detto Astrup.

La ricerca sottolinea che una dieta rispettosa del clima deve allo stesso tempo essere una dieta che consenta di mantenere il proprio peso. Secondo i ricercatori, questo deve servire da input per gli opinionisti nel decidere questioni come le tasse sugli alimenti grassi.

Il professore di produzione alimentare Jørgen Eivind Olesen dell'Università di Aarhus ha stimato che i calcoli sono corretti, anche se definisce l’affermazione un po approssimativa.

L'obesità è in crescita

Secondo un bollettino sanitario nazionale del 2010 del National Board of Health, il 47% di tutti i danesi è in sovrappeso, mentre il 13% è obeso. Quest'ultima categoria ammonta a 600.000 in una nazione di 5,6 milioni di abitanti.

La percentuale di persone gravemente obese è aumentata vertiginosamente negli ultimi decenni, registrando un enorme aumento del 75% tra il 1987 e il 2000.

La prevalenza dell'obesità negli Stati Uniti è oltre il 30%, che supera il tasso danese più del doppio.

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha previsto che se l'attuale tendenza continuerà allo stesso ritmo entro il 2030 fino al 70% di tutti gli europei sarà gravemente obeso.