Cina: condannato il genetista che aveva modificato il DNA di bambini

In una udienza pubblica a Shenzen è stato condannato il genetista He Jiankui, che in precedenza aveva annunciato di aver fatto nascere due bambine geneticamente modificate.

Durante una udienza pubblica lunedì, la Corte popolare del distretto di Nanshan nella città di Shenzhen, nella Cina meridionale, ha condannato lo scienziato genetista He Jiankui, che ha annunciato l'anno scorso la nascita delle prime due gemelle della storia con geni modificati. È stato condannato a tre anni di carcere e al pagamento di 3 milioni di yuan (circa 422, 5 mila dollari), risulta dai documenti giudiziari.

Nel caso dell'implementazione illegale della modifica dei geni degli embrioni umani, a seguito della quale sono nati tre bambini con DNA modificato, ci sono altri due scienziati che hanno portato avanti la ricerca: Zhang Renli e Qin Jinzhou.

Zhang Renli è stato condannato a due anni di reclusione e a una multa di 1 milione di yuan (140,8 mila dollari), e Qin Jinzhou a 1 anno e 6 mesi di carcere e una multa di 500 mila yuan (70,4 mila dollari).

Lo scorso novembre, lo scienziato cinese He Jianqui ha scioccato la comunità mondiale con l'annuncio della nascita di bambini il cui DNA è stato modificato in modo che il loro corpo possa resistere all'infezione da HIV. Fu criticato aspramente sia dai colleghi scienziati che dalle autorità.

Il comitato statale della Cina per la salute e la gravidanza pianificata ha avviato immediatamente un'indagine su tale questione. Il gruppo che ha indagato sul caso di alto profilo ha riferito che He Jiankui ha agito in modo indipendente sui soldi raccolti e che i suoi esperimenti violano gravemente le leggi della Cina, di cui sarà sicuramente ritenuto responsabile.

Come ha potuto stabilire l'indagine, un ex dipendente della Southern Scientific and Technological University di Shenzhen, He Jiankui ha capito che la modifica dei geni poteva portargli un buon profitto e, nel perseguimento della fama e del profitto personale, nel 2016 ha attirato complici usando i propri fondi e usato l'attrezzatura, il livello di sicurezza e la cui efficacia non è ancora chiara e, deliberatamente evitando qualsiasi supervisione e controllo, ha condotto un esperimento sulla modifica del DNA ufficialmente vietato nel paese.

Al fine di trovare partecipanti all'esperimento, He Jiankui ha falsificato un rapporto di revisione etica e da marzo 2017 a novembre 2018 ha trovato 8 coppie di volontari in cui gli uomini erano infetti da HIV e le donne no. Di conseguenza, 2 donne sono rimaste incinte. Al momento della pubblicazione della ricerca sono nate solo due bambine: Lulu e Nana, e in seguito è nato un altro bambino. Il destino, le condizioni e dove sono situati i bambini resta sconosciuto.