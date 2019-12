I Su-57 russi saranno dotati di nuove armi - Capo United Aircraft Corporation

Le nuove armi sono attualmente in fase di sviluppo per i jet da combattimento russi Su-57 di quinta generazione ha dichiarato lunedì Yury Slyusar, direttore generale del produttore aerospaziale e della difesa russo United Aircraft Corporation.

"Attualmente sono in corso test sui motori della seconda fase su un programma separato. Vorrei ricordare che l'aereo sarà in grado di utilizzare molti nuove armi - alcune di esse sono già operative, altri sono in fase di sviluppo. I test continueranno. coerentemente con le nuove funzioni e i nuovi obiettivi ", ha affermato Slyusar.

Giovedì, il CEO russo della Rostec State Corporation Sergey Chemezov ha dichiarato che le forze aerospaziali russe riceveranno consegne su larga scala degli aerei da combattimento Su-57 a partire dal 2020.

Secondo vari rapporti, il Su-57, che costa dai $ 40 a $ 45 milioni per aereo, potrebbe anche essere acquistato da molti paesi tra cui Cina, India, Myanmar, Algeria e Turchia, soprattutto dopo le controversie tra USA e Ankara per il programma F- 35.

Il Su-57 (precedentemente noto come PAK FA o T-50) è un caccia di superiorità aerea bimotore a sedile singolo caratterizzato da design stealth, super manovrabilità, capacità di volo supersonica, oltre a radar ed elettronica avanzati. L'aereo ha effettuato il suo primo volo nel 2010.