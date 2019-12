Putin sicuro, il ponte di Crimea resterà in piedi per secoli - Video

"A giudicare da quello che dicono gli esperti, il ponte rimarrà in piedi per molto tempo, molti decenni e forse per secoli. Serve solo fare manutenzione di tanto in tanto, il ponte può durare per secoli ovviamente", ha detto il presidente.

Putin ha ricordato che in precedenza nel corso della storia c'erano stati 3 tentativi per costruire un ponte attraverso lo Stretto di Kerch, ma "tutti erano andato mali, erano crollati": alcuni ipotizzavano che la Russia non sarebbe riuscita a costruire un'infrastruttura simile di trasporto.

"Prima non esistevano tali tecnologie, dopo ne è apparsa una. Alla fine tutti hanno lavorato bene, hanno lavorato sodo e con grande qualità e sfruttando quasi tutti tecnologie proprie", ha affermato il presidente.

Putin ha inoltre elogiato le persone che hanno preso parte alla costruzione del ponte.

"Avete visto che tipo di persone ci sono, i loro occhi luccicano, loro stessi sono semplicemente felici per il risultato che hanno raggiunto. Grazie mille", ha concluso il capo di Stato.

I video della costruzione del ponte di Crimea