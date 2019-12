Modi semplici per accelerare il metabolismo e perdere peso

Gli esperti hanno redatto una lista di raccomandazioni per le persone che vogliono accelerare il loro metabolismo e bruciare più calorie, scrive Food News.

Prima di tutto i nutrizionisti raccomandano di consumare più liquidi: un litro e mezzo di acqua al giorno (almeno sei tazze) contribuiscono a far bruciare 17.400 calorie extra all'anno. Inoltre, per accelerare il metabolismo, si possono bere tisane e mangiare cibi ricchi di acqua, come cetrioli, pompelmi, angurie e zucchine.

Inoltre, si consiglia di consumare alimenti ricchi di fibre, abbondanti in mele, broccoli, piselli, pere, lamponi e rape.

Gli esperti hanno inoltre ricordato che solo un cucchiaino di senape può accelerare significativamente il metabolismo dopo poche ore.

Tra le altre raccomandazioni dei dietologi: fare intensi esercizi fisici per due minuti e mezzo, ridere più spesso e mantenere la temperatura in camera da letto a 19 °C.