6 anni dopo l'incidente la moglie di Schumacher si è rivolta ai suoi fan

Il fan club dell'ex pluricampione del mondo di Formula 1 ha annunciato il lancio della pagina sui social network KeepFightingMichael e utilizza l'hastag #KeepFighting per ricordare a tutti che "l'icona del motorsport è viva".

"Le grandi cose iniziano con i piccoli passi. Molte piccole tessere possono formare un enorme mosaico. Insieme siamo più forti. Ecco come l'unione delle forze del movimento KeepFighting aiuterà ad ispirare altre persone", ha affermato la moglie di Schumacher.

Reiner Ferling, presidente del fan club, spera che un giorno Schumacher appaia nuovamente in pubblico.

"Ormai sono passati 6 anni dall'incidente. Sei anni con la totale speranza che Michael tornerà di nuovo a mostrarsi in pubblico. Sappiamo che Michael è in buone mani, che riceve amore, sicurezza e fiducia. Michael può considerarsi fortunato quando dietro di lui esiste una famiglia così forte. Noi, come fan club, forniremo tutti i tipi di supporto di cui siamo capaci ", ha sottolineato Ferling.

L'incidente e il calvario di Michael Schumacher

Il 29 dicembre 2013 Michael Schumacher è rimasto gravemente ferito a seguito di una rovinosa caduta mentre sciava sulle piste di Meribel, località alpina francese, riportando un forte trauma cranico.

Nel dicembre 2018 è stato riferito che Schumacher non era più costretto a rimanere a letto e non aveva più bisogno di un ventilatore per respirare.

Lo scorso febbraio i media hanno riferito che l'asso del volante tedesco e la sua famiglia avevano lasciato la villa di Ginevra per trasferirsi a Maiorca, dove hanno trascorso le vacanze invernali e celebrato il Natale, il Capodanno e il compleanno del campione tedesco, che ha festeggiato i 50 anni il 3 gennaio. A settembre sui media è apparsa la notizia relativa al ricovero segreto di Schumacher in una clinica di Parigi per effettuare una terapia con cellule staminali.