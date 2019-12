Barnaby, il gatto persiano che sembra Jon Snow

Il suo nome è Barnaby ed è un gatto persiano, diventato famoso per essere il sosia felino di John Snow, il celebre personaggio della serie TV Il Trono di Spade.

Proprio come il beniamino dei fan della saga, Barnaby ha sempre l'aria, con il suo simpatico musetto, di essere triste e sconsolato.

Proprio questo fatto gli ha garantito una certa popolarità sul web, con il suo profilo Instagram che nel giro di breve tempo ha raccolto quasi 150000 follower.

Il gatto vive con una famiglia del Missouri dall'agosto del 2016 e, stando ai racconti postati sui social, non sarebbe per nulla 'depresso', e amerebbe anzi passare il tempo in braccio ai suoi padroni.