Drone Usa partito da Sigonella in ricognizione lungo il confine del Donbass e Crimea

Un aereo militare senza pilota è decollato questa mattina dalla base Nas di Sigonella, a Catania, in missione ISR lungo i confini russi. Il velivolo a conduzione remota ha prima raggiunto le regioni del Donbass circumnavigandone i confini, per poi dirigersi verso sud, in Crimea e Mar Nero.

Lo ha riferito il sito Plane Radar, mostrando i tracciati del volo. Il sito riferisce anche il modello del drone, un Global Hawk RQ-4B-40 appartenente all'esercito USA, numero di bordo 11-2048, identificativo FORTE10.

Результат действия РЭБ, с подменой координат GPS. pic.twitter.com/VXrzap2akJ — PlaneRadar (@ua4wiy_) December 29, 2019

​Le missioni ISR

Dalla base siciliana di Sigonella, immersa nel centro dell'area mediterranea, è possibile il controllo del confine orientale dell'Europa con la Russia, sino all'area mediorientale di Siria, Libano e Iran.

Le missioni di sorvolo ISR lungo il confine russo, sono iniziate almeno dal 2015, come segnalano i vari siti trackchecker dei voli, Itamil Radar, Plane Radar, etc. Il primo volo ISR effettuato sulla Crimea, effettuato da un drone partito da Sigonella, è stato registrato nell'aprile 2015. Da allora le missioni sporadiche su Sebastopoli, la zona a est di Odessa e il mar Nero, sono diventate sempre più frequenti.

​Nelle missioni Isr non sono coinvolti soltanto gli aerei drone, ma spesso vengono impiegati P-8A Poseidon della flotta aerea militare USA e altri tipi di velivolo.

Solo ieri era stata registrata da Plane Rader una missione di intelligence identica, effettuata da un drone partito da Sigonella. I numerosi appelli lanciati da Mosca di porre fine alle missioni aeree americane vicino al territorio nazionale del Paese, sono finora rimasti inascoltate da parte di Washington.

Il RQ-4 Global Hawk è un UAV strategico da ricognizione, sviluppato da una controllata della Northrop Grumman e le sue prime missioni internazionali sono datate marzo 2006.