Russia, Iran e Cina continueranno ad effettuare esercitazioni militari congiunte

"Le esercitazioni navali di Iran, Russia e Cina nell'Oceano Indiano settentrionale non sono certamente le ultime", le parole di Sayyari riportate sul sito web dell'esercito iraniano.

Secondo lui, durante le esercitazioni trilaterali attualmente in corso, vengono sviluppati metodi e approcci di base per future manovre militari.

Ha inoltre osservato che le esercitazioni militari dei tre Paesi non sono emblematiche della volontà di creare un'alleanza militare.

Le manovre congiunte delle forze navali di Iran, Russia e Cina denominate "Cintura di Sicurezza Marina" sono iniziate venerdì nell'Oceano Indiano settentrionale e nel Golfo dell'Oman e dureranno fino al 30 dicembre. Un rappresentante altolocato dell'esercito iraniano ha notato l'importanza della regione, dal momento che è attraversata dalle principali rotte di approvvigionamento energetiche globali.

"Molti Paesi europei e Paesi del sud-est asiatico hanno bisogno del petrolio del Golfo, per questo motivo la sicurezza di questa regione è molto importante", ha aggiunto Sayyari.

Lo scopo delle manovre, come riferito a Sputnik dall'ambasciatore dell'Iran a Mosca Kazem Jalali, è quello di sviluppare misure per combattere il terrorismo e la pirateria marittima, nonché garantire la sicurezza regionale. Il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif durante la sua visita a Mosca ha sottolineato che le manovre non rappresentano un messaggio e non sono dirette contro altri Paesi.

Le manovre avvengono sullo sfondo delle ambizioni di Washington di creare una coalizione per garantire la sicurezza navale vicino all'Iran a seguito di una serie di incidenti verificatisi nella regione del Golfo Persico e dello Stretto di Hormuz questa estate, che hanno aggravato le tensioni. Il Pentagono ha fatto sapere che gli Stati Uniti monitoreranno le esercitazioni di Russia, Cina e Iran.