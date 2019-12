Posizioni dell'esercito siriano attaccate dai terroristi nella provincia di Idlib

Ad affermarlo è stato il direttore del Centro russo per la riconciliazione delle parti siriane in conflitto, il generale Yury Borenkov.

Le forze governative hanno respinto tutti gli attacchi dei ribelli. Non ci sono state vittime tra i soldati siriani.

"In ogni attacco hanno preso parte fino a 50 combattenti, supportati da 5-6 pickup con armi pesanti montate su di essi", ha detto Borenkov.

A seguito dell'attacco, fino a 30 persone sono rimaste uccise o ferite.

Esercito siriano respinge attacco di guerriglieri islamisti ad Idlib

Circa una settimana fa un'offensiva del gruppo terroristico Tahrir al-Sham è stata bloccata dalle forze armate siriane. L’obiettivo dell’attacco era l’avanzata verso una località nella provincia di Idlib. L'esercito siriano ha riportato negli scontri alcune perdite.

Pochi giorni fa i terroristi avevano creato false flag con armi chimiche nella provincia siriana di Idlib, con l'obiettivo di preparare materiali fotografici e video per la diffusione su siti internet e sui media mediorientali e occidentali per promuovere accuse contro le forze governative siriane in relazione all'uso di armi chimiche contro civili e attacchi indiscriminati.