La velocità dei missili ipersonici russi "Kinzhal" e "Zirkon" supera 10 Mach

I produttori di armi russe hanno in programma di aumentare la velocità massima dei missili ipersonici Kinzhal e Zirkon fino ad oltre 10 volte la velocità del suono.

Lo ha dichiarato il viceministro della Difesa russo Alexey Krivoruchko in un'intervista a Krasnaya Zvezda.

"I prototipi di armi ipersoniche sono creati per essere utilizzati sia da mezzi aerei (Kinzhal) sia da vettori terrestri e marittimi (Zirkon). Sta andando avanti lo sviluppo di tecnologie estreme, che garantiscono una maggiore velocità di volo (oltre 10 volte la velocità del suono), una maggiore gittata e una maggiore precisione di puntamento", ha detto Krivoruchko.

Il presidente russo Vladimir Putin aveva dichiarato in precedenza che il nuovo razzo navale Zirkon avrà una velocità di 9 Mach (9 volte superiore alla velocità del suono - ndr) e che verrà creata la sua versione terrestre.

Kinzhal ed altri nuovi sistemi di armi russe sono stati presentati da Putin il 1° marzo 2018 in un messaggio all'Assemblea Federale. Secondo il capo di Stato russo, un missile ipersonico offre la garanzia di superare tutti i sistemi di difesa anti-missile e di contraerea esistenti, portando testate nucleari e convenzionali fino a 2mila chilometri. Secondo i programmi, i caccia MiG-31K saranno potenziati con questi nuovi missili.

In precedenza era stato riferito che in Russia è stata avviata la produzione in serie del sistema missilistico "Avangard".

La risposta asimmetrica allo scudo anti-missile Usa

Putin aveva presentato il sistema Avangard insieme ai più recenti armamenti russi nel messaggio all'Assemblea Federale dello scorso anno. In questo modo la Russia è diventato l'unico Paese al mondo a dichiarare ufficialmente di possedere armi ipersoniche.

Avangard è in grado di volare negli strati densi dell'atmosfera con una gittata intercontinentale ad una velocità superiore al numero di Mach di oltre 20 volte. Quando si muove verso il bersaglio, l'unità alata esegue manovre diversive lateralmente e in altezza per migliaia di chilometri. Questo lo rende assolutamente invulnerabile a qualsiasi sistema di difesa anti-missile e unità di contraerea.

Il presidente russo Vladimir Putin ha descritto Avangard come la "risposta adeguata e asimmetrica" ​​al sistema di difesa anti-missile degli Stati Uniti.