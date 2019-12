Meghan Markle sarebbe pronta a pubblicare il suo Quotidiano?

Il duca e la duchessa del Sussex si sono presi una pausa di sei settimane, trascorrendo il Natale in Canada con la madre di Meghan, Doria Ragland, sull'isola di Vancouver, innescando speculazioni su dissapori tra loro e il resto della famiglia reale.

Da quanto si apprende, Meghan Markle avrebbe registrato il suo marchio reale come duchessa del Sussex su una vasta gamma di prodotti, che vanno dal materiale didattico, all’abbigliamento, ai gruppi di supporto emotivo e persino quotidiani, riferisce il Daily Mail.

Il quotidiano online cita documenti pubblicati dall’Intellectual Property Office, che rivelerebbero che tra quanto registrato dai reali, che ora sono in vacanza in Canada, hanno fino a ora registrato un marchio da apporre su: materiali didattici e per l’insegnamento; materiale educativo; pubblicazioni stampate; libri educativi; libri scolastici; riviste e newsletter.

Il duca e la duchessa di Sassex sembrano quindi voler trasformare il loro stemma in un impero globale del commercio apponendo il loro nome su beni e servizi per la loro nuova fondazione Sussex Royal.

© REUTERS / Ben Stansall Meghan Markle

Nella lista pubblicata dall’Ufficio della proprietà intellettuale si legge che ci sono anche: t-shirt, cappotti, giacche, pantaloni, maglioni, pigiami e ogni sorta di abbigliamento.

La gamma di articoli comprende anche calzature, calze, guanti e abbigliamento sportivo.

L’iniziativa avrebbe uno scopo benefico e cioè finanziare il coordinamento di progetti di volontariato per scopi di beneficenza: fornire opportunità di volontariato e assumere volontari e fornire consulenza.

L’aspetto più intrigante di tutti in questa operazione è l’apposizione del marchio su quanto viene considerato un periodico: opuscoli, volantini, riviste, calendari, biglietti augurali.

I reali divisi

La notizia viene pubblicata mentre i reali trascorrono il Natale lontano dal resto della Famiglia Reale a Vancouver, in Canada, con il figlio Archie di sette mesi e la madre della duchessa, Doria Ragland.

La coppia non ha partecipato al tradizionale pranzo pre-natalizio della Regina a Buckingham Palace nella tenuta privata del monarca Sandringham. Secondo gli esperti di affari reali ciò distanzierà ulteriormente i Sussex dal resto della Famiglia reale.

Prima del suo matrimonio con l’ex attrice statunitense Meghan Markle, il principe Harry ha sempre trascorso il Natale a casa della regina a Sandringham, perdendosi l’evento solo quando ha prestato servizio militare in Afghanistan nel 2012.

© AFP 2019 / Chris Jackson / POOL Meghan Markle e Principe Harry

La coppia reale ha trascorso un anno tumultuoso, sotto i riflettori dei media il presunto disaccordo all’interno della Famiglia reale.

Meghan Markle e il principe Harry sono stati bersagliati dalle critiche dopo essersi discostati dal protocollo reale durante il documentario ITV, Harry & Meghan: An African Journey.

Nell’intervista Meghan Markle ha ammesso le sue “lotte” in Gran Bretagna, mentre il principe Harry ha rivelato i “diversi percorsi” rispetto al fratello, il principe William.

All’inizio del 2019, il duca e la duchessa del Sussex si separarono ufficialmente dalla fondazione di beneficenza che condividevano con il duca e la duchessa di Cambridge, la Royal Foundation, istituita nel 2009.

Dopo tale decisione Meghan e Harry crearono la propria fondazione in marzo, staccandosi definitivamente dal principe William e da Kate Middleton.

Attualmente, la residenza ufficiale del duca e della duchessa del Sussex è Frogmore Cottage, con un ufficio a Buckingham Palace. Mentre duca e duchessa di Cambridge hanno l’ufficio a Kensington Palace.