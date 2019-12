Ecco i capi d'abbigliamento più popolari del 2019

Uno studio recente, realizzato dalla società di marketing SEMrush per scoprire le più recenti tendenze della moda, è stato scoperto quali sono i capi d'abbigliamento più popolari sul web nel 2019.

Al primo posto, per la sorpresa generale, sono risultati i maglioni oversize, come riportato dalla rivista di moda WWD.

"I pullover oversize hanno conosciuto la più grande crescita nel corso dell'anno, con un aumento della loro popolarità pari al 400% a livello mondiale", si legge sulle pagine di WWD.

Stando ai dati raccolti, altri capi che hanno aumentato il loro livello di gradimento generale sono le giacche di pelle, le pellicce, i vestiti di lino e i pantaloncini shorts.

"Le giacche di cuoio e i vestiti di lino sono il secondo articolo più richiesto, venendo considerati degli ottimi complementi per i nostri guardaroba, tanto da riscontrare una crescita del 236% nel 2019", si precisa nel rapporto.

Nell'indagine si segnala inoltre che gli utenti hanno espresso particolare gradimento per i vestiti color nocciola, per le camicie in pelle de serpente o con motivi floreali, così come per gli occhiali da sole di forma ovale.