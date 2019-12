Ministero Difesa russo denuncia imminente attacco mediatico contro le forze armate

Paesi stranieri stanno preparando una campagna mediatica per screditare la leadership delle forze armate russe, ha dichiarato il primo viceministro della Difesa Ruslan Tsalikov in un'intervista al quotidiano Krasnaya Zvezda.

Secondo lui, i lavori in questa direzione vengono portati avanti mediante "media specifici".

"Allo stesso tempo è atteso a breve un rafforzamento della pressione informativa contro i rappresentanti della leadership delle forze armate russe a tutti i livelli, dal comando delle divisioni, alle unità dei rami delle forze armate alla direzione politico-militare", ha affermato Tsalikov.

Il viceministro ha osservato che l'attacco mediatico avrà lo scopo di compromettere la fiducia dell'opinione pubblica russa sulla prontezza al combattimento e sulla preparazione dell'esercito.

"I media e il sistema di comunicazione sono diventati un'area di confronto molto seria. Inoltre informazioni in mani esperte e in numero sufficiente di risorse si sono trasformate in un'arma potente e distruttiva", ha affermato.

Secondo Tsalikov, i clienti di questa campagna useranno "metodi sporchi di guerra d'informazione" contro il ministero della Difesa, a cui il dicastero militare risponderà con un "lavoro onesto e aperto".

Il vice ministro ha invitato i giornalisti russi a diventare alleati del ministero della Difesa nel respingere questo attacco.

"Allo stato attuale, non a tutti piacciono le forze armate russe. Non aspiriamo a questo. Tuttavia ci sono piani e progetti per screditare l'esercito russo, che non permetteremo mai. Occorre fronteggiarli solo con la trasparenza", ha concluso.