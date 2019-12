Cose che capitano: l’aereo incastrato sotto il ponte – Video

Come fa una fusoliera a finire incastrata sotto un ponte? Per capirlo bisogna guardare il video.

Se pensate che sia un caso unico al mondo sappiate che era già successo poco prima in Cina. Un camion che trasportava la fusoliera di un aereo passeggeri dismesso era rimasta incastrata sotto un ponte pedonale e il video aveva fatto il giro del web.

Alla fine i conducenti avevano deciso di sgonfiare le gomme per abbassare l’altezza del carico e pare se la fossero infine cavata, non tuttavia sfuggendo all’ilarità e le ironie della rete. Forse è per questo che nella città industriale di Durgapur, questa volta in India, è successo nuovamente. Pensavano magari di potersela cavare anche loro come i colleghi cinesi. Invece questa volta i conti li hanno sbagliati completamente e neppure sgonfiare gli pneumatici è stato sufficiente a correggere il margine di errore.

​L'aereo della Indian Post, commissionato nel 2007 e ritirato dal servizio nel 2018, è rimasto bloccato. Anche in questo caso si prevedono ilarità e ironie web a non finire. Meno divertiti i trasportatori.