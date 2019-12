I migliori smartphone del decennio

Un equipe di esperti ha stilato una classifica dei migliori smartphone del decennio che sta per terminare: all'interno della lista ci sono tanti nomi noti, ma anche qualche sorpresa.

Al primo posto, reputato i modelli più popolari ed affidabili, svetta l'iPhone 4 di Apple, uscito nel 2010. Questo telefono spicca per essere stato il primo realizzato utilizzando vetro e metallo e che poteva vantare una fotocamera frontale, una vera novità per l'epoca.

Sul secondo gradino del podio, ecco il Samsung Galaxy Note, lanciato sul mercato nel 2011 e passato alla storia per essere stato il primo smartphone che ha puntato forte sulla grandezza dello schermo per fare le sue fortune.

In terza posizione troviamo invece il Moto G di Motorola, il quale si distingueva per un sistema operativo davvero all'avanguardia.

Agli altri posti troviamo invece il OnePlus One, premiato per il suo prezzo decisamente accessibile, il Google Pixel per l'ottimizzazione che Android riusciva a raggiungere su questo dispositivo, lo Xiaomi Mi Mix e l'iPhone X per l'innovativo design dello schermo, e lo Huawei Mate 20 Pro, esempio più unico che raro di smartphone dotato di tre fotocamere.

Concludono infine l'elenco l'Amazon Fire Phone che, a dispetto del suo flop commerciale, ha permesso agli sviluppatori di imparare dai propri errori, il Palm Pre e il Galaxy Fold.