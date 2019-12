Tesla, una rivale mostra il 360° del suo spettacolare pick up - Video

Il marchio automobilistico americano Rivian ha mostrato in un video il suo spettacolare pick up elettrico che, stando alle immagini, potrebbe finire per essere un competitor per il Cybertruck di Tesla Motors.

Nelle immagini pubblicate si può vedere come il veicolo, che può contare su quattro motori indipendenti, uno per ruota, compie un giro da 360° sul proprio asse, come se fosse un carro armato.

Nel 2019, Rivian è diventato uno dei produttori di auto elettriche maggiormente sostenuti sul mercato, ricevendo finanziamenti per 3 miliardi di dollari.

I due modelli di automobile disegnati da Rivian, il R1T, e l'all terrain R1s, dovrebbero debuttare sul mercato nel 2020 ad un prezzo che potrebbe oscillare tra i 68000 e i 72500 dollari.