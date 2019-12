Ari Behn, ex-marito della principessa di Norvegia si è suicidato a 47 anni

Ari Behn si è suicidato all’età di 47 anni, tra i principali accusatori di Kevin Spacey l’attore accusato di aver abusato di vari ragazzi minorenni. Behn disse che l’attore lo molestò nel 2007 toccandolo sotto a un tavolo in modo inappropriato, al termine di un concerto organizzato per il premio Nobel per la pace.

Behn, ex-marito della principessa di Norvegia Martha Louise da cui aveva avuto tre figlie, soffriva da tempo di depressione. A dare notizia della sua morte un suo collaboratore.

Il Re e la Regina di Norvegia hanno pubblicato un breve comunicato, riporta la Bbc, in cui ricordano che Behn ha rappresentato “una parte importante della nostra famiglia per molti anni” e che hanno buoni ed affettuosi ricordi della sua permanenza tra loro. Il re Harald e la regina Sonja rivolgono poi un pensiero alle nipoti, che hanno così “perso il loro amato padre”.

Ari Behn era noto in Danimarca, suo paese d’origine, per il suo lavoro di scrittore e per un controverso cortometraggio che gli aveva causato non pochi problemi d’immagine.

La separazione dalla moglie risale al 2016 e nel 2017 il divorzio definitivo. Il 2017 è anche l’anno in cui lo scrittore ha accusato Spacey di averlo molestato.