Per diplomazia russa "persecutorie" le azioni di Tallin contro Sputnik Estonia

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha catalogato come persecuzione le azioni delle autorità estoni contro i giornalisti di Sputnik Estonia, dal momento che non hanno violato nè le leggi del Paese baltico nè l'etica professionale.

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha condotto la tradizionale conferenza stampa settimanale del dicastero diplomatico sulle questioni attuali di politica estera vestita con una giacchetta gialla, unendosi al flash mob a sostegno di Sputnik Estonia.

"Si tratta di una persecuzione, una vera persecuzione, che ora viene condotta non solo contro Sputnik Estonia come organizzazione, ma in particolare contro ogni dipendente che vi lavora: non è legittimo. Mettetevi nei loro panni, come oggi indossate queste giacchette di Sputnik", - ha detto la Zakharova durante la conferenza stampa.

"Come è difficile al posto dei dipendenti che, invece di prepararsi per le feste e svolgere il proprio lavoro in modo efficiente, pensano al loro futuro senza violare, sottolineo senza violare, alcuna legge, né del Paese ospitante, né l'etica professionale", - ha aggiunto la portavoce del dicastero.

Solidarietà di Putin e pista britannica

Il presidente russo Vladimir Putin, commentando la situazione relativa a Sputnik Estonia, ha affermato che le autorità russe faranno di tutto per sostenere Sputnik nel lavoro in altri Paesi. Una fonte altolocata nelle autorità russe aveva in precedenza riferito proprio a Sputnik che dietro le azioni delle autorità estoni erano coinvolti soggetti britannici: questo verrà preso in considerazione per adottare misure simmetriche nel prossimo futuro nei riguardi dei media britannici in Russia.

Flash mob a sostegno di Sputnik Estonia

Kirill Vyshinsky, direttore esecutivo dell'agenzia russa di stampa internazionale Rossiya Segodnya di cui fa parte Sputnik, ha precedentemente lanciato un flash mob a sostegno di Sputnik Estonia. Il simbolo del flash mob è una ghiria dipinta del caratteristico colore giallo, con la scritta "Got You Covered!" e una giacchetta gialla. Hanno già aderito all'iniziativa Evgeny Primakov, membro della commissione Esteri della Duma, il giornalista Armen Gasparyan e il presidente della fondazione a difesa dei valori nazionali e capo della commissione della Camera Civica per lo sviluppo della società dell'informazione, dei media e della comunicazione di massa Alexander Malkevich.