Pescatore sudafricano sfugge miracolosamante alle fauci di uno squalo

Un pescatore in Sudafrica è sfuggito miracolosamente all’incontro con la morte, uno squalo bianco lo aveva afferrato e trascinato in mare. Il fatto è avvenuto il giorno di Natale, mentre Theodore Prinsloo stava pescando lungo la costa di Nature Valley nella regione di Western Cape. Prinsloo era alla ricerca di cozze che avrebbe cucinato durante il pranzo di Natale in famiglia, ha legato il pescato a una boa galleggiante, a sua volta legata alla sua cintura da una corda.

Theodore aveva già raccolto ben 9 chili di cozze quando è entrato nel mirino di uno squalo da cinque metri di lunghezza. Lo squalo ha afferrato il pescatore e lo ha trascinato in mare aperto, e poi lo ha gettato sott’acqua. Nel frattempo le persone che hanno assistito alla situazione impotenti erano terrorizzate.

Una squadra di soccorso si è gettata in mare per salvare l’uomo, ma tutto ciò che ha trovato è stata la boa e il sacco del pescato dilaniato dalle fauci dello squalo.

Theodore ha detto di essere stato trascinato per 20 minuti almeno prima di essere finalmente riuscito a liberarsi della boa afferrata dallo squalo. Il pescatore ha riferito ai giornalisti che dopo essersi liberato lo squalo ha nuotato ancora accanto a lui. Theodore è giunto esausto sulla spiaggia dopo aver nuotato senza sosta per scampare a un nuovo attacco dello squalo bianco. Solo più tardi è riuscito a mettersi in contatto con i soccorsi per fargli sapere che si era salvato dalle fauci dello squalo e che non c’era più bisogno di cercarlo.

Nonostante l’incredibile disavventura che ha minacciato la sua vita, Theodore il giorno dopo è tornato in mare con la stessa boa danneggiata dallo squalo e recuperata dai soccorritori. Irriducibile, non ha intenzione di smettere di pescare.