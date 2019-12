Brexit, Frans Timmermans scrive lettera al Regno Unito: ‘danni non necessari’

Il vicepresidente della Commissione Europea Frans Timmermans, scrive una “lettera d’amore”, come lui l’ha definita, al Regno Unito per spiegargli dal suo punto di vista perché sbagliano a lasciare l’Unione Europea.

La lettera è stata pubblicata dal The Guardian questa mattina 26 dicembre, in essa Timmermans spiega dove ha avuto origine il suo amore per il Regno Unito e come sia rimasto intatto nel corso della sua vita.

“Avete deciso di lasciarci, e questo spezza il mio cuore, ma io rispetto questa decisione”, scrive il politico olandese.

Ma non risparmia la schiettezza nei confronti dei britannici, da vero amante, scrivendo:

“Lo so che vi considerate unici e differenti. E in molti modi lo siete, ma forse meno di quanto crediate. Non cesserete mai di riferirvi a noi come ‘il Continente’. Vi aiuta a creare quella distanza di cui pensate aver bisogno. Ma in realtà vi impedisce di comprendere che tutti noi abbiamo bisogno di un po’ di distanza”.

Siamo tutti unici aggiunge Timmermans, riferendosi agli altri Paesi dell’Ue, unici con i nostri pregi e difetti e “yes, love”, aggiunge.

Il processo di distacco farà dei danni

Timmermans, che per i ruoli rivestiti in Europa ha potuto come altri seguire da vicino l’evoluzione della Brexit e dei lavori di negoziazione per l’uscita dall’Ue, si duole per i danni che l’uscita sta provocando sia al Regno Unito che all’Unione Europea.

Egli crede che non sia finita qui, ma che molti altri danni inutili seguiranno anche in futuro. Gli strascichi del divorzio.