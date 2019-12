Rischia di saltare il tradizionale caviale di Capodanno sulla Stazione Spaziale

Come tradizione a Capodanno gli astronauti festeggiano con il caviale, ma quest’anno la tradizione rischiava di saltare dal momento che sulla navicella cargo inviata lo scorso 6 dicembre il caviale non era presente tra il materiale di rifornimento.

Così l’imprenditore russo Nikolaj Lepikhin, produttore di caviale, ha deciso di inviare 4 chili di caviale per ovviare alla mancanza. L’imprenditore ha inviato il caviale all’Agenzia spaziale russa (Roskosmos), e verrà spedito insieme con il prossimo carico di rifornimenti. Il cargo arriverà in tempo per consentire agli astronauti della 61esima missione di festeggiare il Capodanno con il caviale russo.

A bordo della ISS ci sono sei astronauti di cui due donne, le statunitensi Jessica Meir e Christina Koch, le quali quest’anno hanno compiuto la prima passeggiata spaziale tutta al femminile della storia spaziale mondiale. Il comandante della missione è l’italiano Luca Parmitano, mentre sono due gli astronauti russi presenti a bordo: Oleg Skripochka e Aleksandr Skvortsov. Sesto astronauta della crew è lo statunitense Andrew Morgan.

Il video

Qui sotto il video girato dall’imprenditore, mentre annuncia in russo l’invio del caviale a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS).