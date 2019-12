Sbalorditiva eclissi solare vista dagli abitanti dei Paesi del Golfo Persico - Foto, video

Tale fenomeno è estremamente raro in quest'area del mondo e per assistere alla prossima eclissi gli abitanti del Golfo Persico dovranno aspettare altri cento anni.

Gli abitanti del Qatar, del Bahrein e di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, dell'Oman della parte sudoccidentale dell'Arabia Saudita hanno potuto per la prima volta in centocinquanta anni assistere ad un eclissi solare.

Molte persone, incuriosite dal raro spettacolo, hanno acquistato una tazza di tè o di caffè si sono radunate nei pressi dell'osservatorio Al Thuraya del Qatar, situato lungo le sponde del Golfo Persico.

L'eclissi solare vista in Indonesia. © REUTERS / Willy Kurniawan

Eclissi solare vista in Thailandia. © REUTERS / Athit Perawongmetha

Eclissi solare vista in Thailandia. © REUTERS / Soe Zeya Tun

Eclissi solare vista in Myanmar. © AFP 2019 / Ye Aung Thu

L'eclissi, in Qatar, ha vuoto inizio alle 06:17 ora locale (le 04:17 in Italia, ndr) e a tutti i partecipanti al curioso evento sono stati distribuiti degli occhialetti speciali per permettergli di godersi al meglio lo show.

© REUTERS / Amit Dave Bambini osservano l"eclissi solare con degli occhialetti speciali.

Il picco massimo del fenomeno si è registrato intorno alle 06:36 ora locale (le 04:36 in Italia, ndr), con il sole che è uscito dall'ombra della Luna intorno alle 07:50 ora locale (le 05:50 in Italia, ndr).

Per assistere ad una nuova eclissi lunare, ora, nel Golfo persico dovranno attendere altri cento anni